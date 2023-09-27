Агентские проценты

Отношение россиян к иностранным агентам ухудшилось — об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе исследования о негативных ассоциациях со словосочетанием «иностранный агент» заявил 71% респондентов, в прошлом году их было около 56%. Социологи Russian Field предположили, что изменение отношения граждан к иноагентам может быть связано с тем, как их деятельность освещается в медиа — на телевидении, а также в Telegram-каналах, поддерживающих СВО. Часть роста негативных ответов могла прийтись на долю респондентов, которые ранее не имели мнения или затруднялись с ответом. Кроме того, социологи говорят о сильном снижении за истекший год готовности россиян к общению с социологами, которое может влиять на реальную картину общественного мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Социологи подозревают, что часть соображений россиян об иноагентах остается за закрытыми дверями, даже когда двери исписаны социально одобряемыми лозунгами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Социологи подозревают, что часть соображений россиян об иноагентах остается за закрытыми дверями, даже когда двери исписаны социально одобряемыми лозунгами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

9 сентября ВЦИОМ спросил у 1600 россиян, кто такие иностранные агенты и какое к ним сложилось отношение. О негативном взгляде на иностранных агентов и неприятных ассоциациях с этим словосочетанием сообщил каждый пятый россиянин (в прошлом году их было 15%), еще 18% заявили, что иноагенты ассоциируются у них с «предателями Родины» (в 2022 году — 7%). Варианты «враг народа» и тот, кто «действует против России», выбрали по 5% опрошенных, в то время как число респондентов, связывающих деятельность иностранных агентов со шпионажем, сократилось (9% против 14% в 2022 году). «Встречаются и такие ассоциации, как "оппозиция", "разведчик", "уехавшие из страны", "получает деньги за границей" (по 3%)»,— говорится в исследовании. О хорошем отношении к иноагентам заявили 2% россиян.

«Отношение респондентов к иноагентам действительно ухудшилось по сравнению с прошлогодним опросом ВЦИОМа: если в 2022 году негативные варианты ответа в сумме набирали чуть менее 56%, то сейчас — уже 71%,— прокомментировал результаты исследования социолог Russian Field Илья Дорханов.— Однако по большинству отрицательных характеристик нет значимых изменений, буквально 1–2 процентных пункта. Большая часть прироста приходится на два самых популярных ответа — "негативное отношение" и "предатель" (в сумме по ним было 22%, стало 38%)».

Отвечая на вопрос о том, кто такие иностранные агенты, более 60% опрошенных предпочли вариант «скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране», и лишь 16% — «скорее борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных». При этом чем моложе респондент, тем реже он выбирал вариант «предатели» и чаще — «борцы за права граждан». О том, что иноагенты относятся и к первой, и ко второй категории, заявили 4% россиян, затруднились с ответом — 18%, отказались отвечать — 1%. При этом господин Дорханов отмечает, что ВЦИОМ предложил россиянам два «очень ценностно нагруженных утверждения»: «В такой формулировке вопрос является наводящим и может вызывать опасения: далеко не все решатся согласиться с прямым обвинением властей в преследовании "борцов за права и свободы" и "запугивании граждан"».

Отметим, в августе Russian Field проводил собственный опрос об отношении к иноагентам, используя для замера открытый вопрос, как и ВЦИОМ в вопросе об ассоциациях: по словам господина Дорханова, это стандартная методология. Russian Field спрашивал, как бы респонденты охарактеризовали людей, признанных иноагентами — и получил лидирующий вариант «предатели». На втором месте по частоте упоминания оказались «плохие люди»; в сумме отрицательные характеристики иноагентам дал 41% опрошенных — отличие от 38% ВЦИОМа Илья Дорханов считает «практически не значимым».

Общее отношение россиян к иноагентам неоднозначно: скорее отрицательно к ним относятся 33% респондентов ВЦИОМ, скорее положительно — 6%, остальные выбрали варианты «безразлично» (22%) и по-разному (34%). Затруднились с ответом лишь 5% опрошенных.

Во ВЦИОМ отмечают, что статус иноагента «обладает определенным влиянием на наших сограждан». Так, 40% опрошенных заявили, что пересмотрят свое отношение к интересному им СМИ, если его включат в реестр иностранных агентов: 24% вообще перестанут к нему обращаться, 14% будут обращаться реже, 2% — чаще. Впрочем, 46% опрошенных сказали, что новый статус никак не повлияет на их интерес к такому СМИ. Похожие результаты ВЦИОМ получил и относительно иноагентов среди певцов и актеров: присвоение иноагентского статуса любимому артисту изменит отношение к нему у 49% россиян. Совсем перестанут смотреть или слушать 34%, станут делать это реже 13%, а, наоборот, чаще — те же 2%. При этом на предпочтения 42% опрошенных иноагентский статус артиста не повлияет никак.

Тенденцию к ухудшению отношения россиян к СМИ, общественным организациям и физлицам со статусом иноагента эксперты Russian Field связывают с деятельностью медиа — «в первую очередь телевидения, а также Telegram-каналов, поддерживающих СВО. Также часть роста негативного отношения, возможно, приходится на долю тех, кто ранее не имел мнения или затруднялся ответить — оба этих ответа в 2023 году набрали меньше, чем в 2022-м».

Социолог Мария Василевская также отмечает снижение по сравнению с 2022 годом числа россиян, которые соглашаются на прохождение опроса: за год, говорит она, показатели минимального коэффициента ответов и коэффициента достижимости упали на 30%: «Это куда более серьезное падение, чем 5% в результатах опросов. Коэффициент кооперации, который отражает согласие людей говорить, когда они уже знают, о чем опрос, упал на 67%». Россияне всего за год стали сильно реже соглашаться говорить, резюмирует госпожа Василевская. Она полагает, что часть людей не готовы говорить с кем-либо по телефону об иноагентах, в том числе и из страха: «Не думаю, что изменилось отношение к иноагентам. Думаю, что еще больше изменилось отношение к опросам. Падение доверия — давний тренд».

Эмилия Габдуллина