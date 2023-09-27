Агентские проценты
ВЦИОМ заметил ухудшение отношения россиян к иноагентам
Отношение россиян к иностранным агентам ухудшилось — об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе исследования о негативных ассоциациях со словосочетанием «иностранный агент» заявил 71% респондентов, в прошлом году их было около 56%. Социологи Russian Field предположили, что изменение отношения граждан к иноагентам может быть связано с тем, как их деятельность освещается в медиа — на телевидении, а также в Telegram-каналах, поддерживающих СВО. Часть роста негативных ответов могла прийтись на долю респондентов, которые ранее не имели мнения или затруднялись с ответом. Кроме того, социологи говорят о сильном снижении за истекший год готовности россиян к общению с социологами, которое может влиять на реальную картину общественного мнения.
Социологи подозревают, что часть соображений россиян об иноагентах остается за закрытыми дверями, даже когда двери исписаны социально одобряемыми лозунгами
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
9 сентября ВЦИОМ спросил у 1600 россиян, кто такие иностранные агенты и какое к ним сложилось отношение. О негативном взгляде на иностранных агентов и неприятных ассоциациях с этим словосочетанием сообщил каждый пятый россиянин (в прошлом году их было 15%), еще 18% заявили, что иноагенты ассоциируются у них с «предателями Родины» (в 2022 году — 7%). Варианты «враг народа» и тот, кто «действует против России», выбрали по 5% опрошенных, в то время как число респондентов, связывающих деятельность иностранных агентов со шпионажем, сократилось (9% против 14% в 2022 году). «Встречаются и такие ассоциации, как "оппозиция", "разведчик", "уехавшие из страны", "получает деньги за границей" (по 3%)»,— говорится в исследовании. О хорошем отношении к иноагентам заявили 2% россиян.
«Отношение респондентов к иноагентам действительно ухудшилось по сравнению с прошлогодним опросом ВЦИОМа: если в 2022 году негативные варианты ответа в сумме набирали чуть менее 56%, то сейчас — уже 71%,— прокомментировал результаты исследования социолог Russian Field Илья Дорханов.— Однако по большинству отрицательных характеристик нет значимых изменений, буквально 1–2 процентных пункта. Большая часть прироста приходится на два самых популярных ответа — "негативное отношение" и "предатель" (в сумме по ним было 22%, стало 38%)».
Отвечая на вопрос о том, кто такие иностранные агенты, более 60% опрошенных предпочли вариант «скорее предатели, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране», и лишь 16% — «скорее борцы за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных». При этом чем моложе респондент, тем реже он выбирал вариант «предатели» и чаще — «борцы за права граждан». О том, что иноагенты относятся и к первой, и ко второй категории, заявили 4% россиян, затруднились с ответом — 18%, отказались отвечать — 1%. При этом господин Дорханов отмечает, что ВЦИОМ предложил россиянам два «очень ценностно нагруженных утверждения»: «В такой формулировке вопрос является наводящим и может вызывать опасения: далеко не все решатся согласиться с прямым обвинением властей в преследовании "борцов за права и свободы" и "запугивании граждан"».
Отметим, в августе Russian Field проводил собственный опрос об отношении к иноагентам, используя для замера открытый вопрос, как и ВЦИОМ в вопросе об ассоциациях: по словам господина Дорханова, это стандартная методология. Russian Field спрашивал, как бы респонденты охарактеризовали людей, признанных иноагентами — и получил лидирующий вариант «предатели». На втором месте по частоте упоминания оказались «плохие люди»; в сумме отрицательные характеристики иноагентам дал 41% опрошенных — отличие от 38% ВЦИОМа Илья Дорханов считает «практически не значимым».
Общее отношение россиян к иноагентам неоднозначно: скорее отрицательно к ним относятся 33% респондентов ВЦИОМ, скорее положительно — 6%, остальные выбрали варианты «безразлично» (22%) и по-разному (34%). Затруднились с ответом лишь 5% опрошенных.
Во ВЦИОМ отмечают, что статус иноагента «обладает определенным влиянием на наших сограждан». Так, 40% опрошенных заявили, что пересмотрят свое отношение к интересному им СМИ, если его включат в реестр иностранных агентов: 24% вообще перестанут к нему обращаться, 14% будут обращаться реже, 2% — чаще. Впрочем, 46% опрошенных сказали, что новый статус никак не повлияет на их интерес к такому СМИ. Похожие результаты ВЦИОМ получил и относительно иноагентов среди певцов и актеров: присвоение иноагентского статуса любимому артисту изменит отношение к нему у 49% россиян. Совсем перестанут смотреть или слушать 34%, станут делать это реже 13%, а, наоборот, чаще — те же 2%. При этом на предпочтения 42% опрошенных иноагентский статус артиста не повлияет никак.
Тенденцию к ухудшению отношения россиян к СМИ, общественным организациям и физлицам со статусом иноагента эксперты Russian Field связывают с деятельностью медиа — «в первую очередь телевидения, а также Telegram-каналов, поддерживающих СВО. Также часть роста негативного отношения, возможно, приходится на долю тех, кто ранее не имел мнения или затруднялся ответить — оба этих ответа в 2023 году набрали меньше, чем в 2022-м».
Социолог Мария Василевская также отмечает снижение по сравнению с 2022 годом числа россиян, которые соглашаются на прохождение опроса: за год, говорит она, показатели минимального коэффициента ответов и коэффициента достижимости упали на 30%: «Это куда более серьезное падение, чем 5% в результатах опросов. Коэффициент кооперации, который отражает согласие людей говорить, когда они уже знают, о чем опрос, упал на 67%». Россияне всего за год стали сильно реже соглашаться говорить, резюмирует госпожа Василевская. Она полагает, что часть людей не готовы говорить с кем-либо по телефону об иноагентах, в том числе и из страха: «Не думаю, что изменилось отношение к иноагентам. Думаю, что еще больше изменилось отношение к опросам. Падение доверия — давний тренд».