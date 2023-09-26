JP Morgan заплатит штраф $75 млн за обслуживание счетов Джеффри Эпштейна

Сегодня ведущий американский банк JP Morgan Chase согласился выплатить $75 млн властям Американских Виргинских Островов для досудебного урегулирования их иска по делу финансиста Джеффри Эпштейна, бывшего резидента островов. Миллиардер был арестован в июле 2019 года по обвинению в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и других преступлениях. Через месяц он покончил с собой в тюремной камере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / File Photo / Reuters Фото: Caitlin Ochs / File Photo / Reuters

С учетом сегодняшнего соглашения общая сумма компенсаций от JP Morgan составит $365 млн. В середине июня банк договорился выплатить $290 млн в рамках урегулирования коллективного иска, поданного жертвами сексуального насилия со стороны Эпштейна. Истцы утверждают, что банк продолжал обслуживать Джеффри Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы об их состоятельном клиенте. Таким образом они способствовали тому, чтобы преступная схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала функционировать, говорилось в исковом заявлении. Еще одним банком, который обслуживал Эпштейна и его подельников, был Deutsche Bank — в мае он согласился выплатить жертвам сексуального насилия $75 млн.

Евгений Хвостик