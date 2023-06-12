JPMorgan заплатит $290 млн жертвам насилия Джеффри Эпштейна

Банк JPMorgan Chase согласился выплатить $290 млн в рамках урегулирования коллективного иска, поданного жертвами сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов пострадавших.

В ноябре прошлого года жертвы сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна подали иск против JP Morgan и Deutsche Bank, обвинив банки в содействии преступной деятельности американского финансиста. Истицы утверждали, что банки продолжали обслуживать Джеффри Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы об их состоятельном клиенте. Таким образом они способствовали тому, чтобы преступная схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала функционировать, говорилось в исковом заявлении.

В марте этого года JPMorgan подал два иска в федеральный суд Манхэттена в отношении Джеса Стэйли, его бывшего главы подразделения частного банкинга. В одном из исков банкир обвинялся в оказании финансовой поддержки Джеффри Эпштейну, а в другом — в насильственных действиях сексуального характера.

«Любая связь с Эпштейном была ошибкой, и мы сожалеем об этом,— говорится в сегодняшнем заявлении JPMorgan.— Мы бы никогда не продолжали вести с ним дела, если бы считали, что он каким-либо образом использует наш банк для совершения отвратительных преступлений».

Ранее об урегулировании претензий со стороны жертв Эпштейна договорился Deutsche Bank, который согласился выплатить истицам $75 млн.

Сам Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Через месяц, не дожидаясь суда, он покончил с собой в тюремной камере.

Кирилл Сарханянц