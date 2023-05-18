Deutsche Bank выплатит $75 млн пострадавшим от Джеффри Эпштейна

Deutsche Bank договорился об урегулировании иска против него, который подали пострадавшие от сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна. Банк согласился выплатить им компенсации на общую сумму $75 млн.

Иск против Deutsche Bank и JP Morgan был подан в ноябре в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Истцы обвинили банки в содействии преступной деятельности Эпштейна. По их мнению, банки продолжали обслуживать Джеффри Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы об их состоятельном клиенте, и тем самым способствовали тому, чтобы преступная схема торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации продолжала функционировать.

Джеффри Эпштейн был клиентом Deutsche Bank с 2013 по 2018 год. Он был арестован в июле 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Через месяц, не дожидаясь суда, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере. Deutsche Bank не стал признавать свою вину, однако решил выплатить компенсации жертвам. Ранее в 2020 году банк уже заявлял, что обслуживание Эпштейна было ошибкой. Также Deutsche Bank сообщал, что инвестировал $4 млрд в улучшение контроля за финансовыми преступлениями.

Дело против JPMorgan пока продолжается. Ранее банк заявлял, что не несет гражданско-правовой ответственности за действия своего клиента.

История Джеффри Эпштейна — в материале «Ъ» «Его проблемное высочество».

Яна Рождественская