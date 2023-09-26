В приграничном районе Курской области перезапустили сахарный завод

В поселке Коммунар Беловского района Курской области ввели в эксплуатацию сахарный завод «Белсахар» (принадлежит «Экониве») после трехлетнего простоя. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил символичность перезапуска в день 165-летия со дня основания предприятия.

«Я рад, что все наши договоренности с собственником предприятия оказались выполнены. Это яркий пример взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. Отдельные слова благодарности за то, что во время простоя предприятия все сотрудники получали заработную плату»,— сказал глава региона.

По словам господина Старовойта, перед перезапуском «Белсахара» собственник провел «масштабное обновление инфраструктуры». Ранее представители «Эконивы» рассказывали «Ъ-Черноземье», что был произведен капитальный ремонт котельной, отремонтированы диффузионный аппарат, свеклорезки, буртоукладочные машины и жомовый пресс, заменены загрузочные шахты, проведены пусконаладочные работы на пресс-камерных фильтрах, для которых были закуплены новые контроллеры и модули, установлены новые насосы и мешкозашивочные машинки.

Объем инвестиций в модернизацию в компании предпочли не раскрывать. Господин Старовойт отметил, что теперь предприятие будет производить около 300 т сахара ежедневно. В сезон на заводе будет работать около 330 человек.

Завод «Белсахар» был основан назад графом Константином Клейнмихелем. В советские годы до реконструкции в 1980 году перерабатывал 800 т в сутки, затем — 1,5 тыс. т. К 2019 году проектная мощность предприятия выросла до 2,1 тыс. т свеклы в сутки (часть сырья выращивалась на полях «Эконивы»), что позволяло производить 400 т сахарного песка в сутки. По данным Kartoteka.ru, ООО «Белсахар» было зарегистрировано в 2016 году, уставный капитал — 665 млн руб. Выручка компании в 2022 году составила 4,3 млн руб. (годом ранее — 157 тыс. руб.), убыток — 82,2 млн руб. (80,7 млн руб.).

Завод был приобретен «Эконивой» вместе с прилегающими сельхозземлями в 2018 году, после чего компания использовала земельные активы под семеноводство, но не перезапускала предприятие. Ранее в «Экониве» «Ъ-Черноземье» объясняли задержку с запуском объекта высокой рентабельностью семян зерновых в этот период и низкой — сахарной свеклы: «Это существенно влияло на севооборот в последние два-три года, делая экономически нецелесообразным запуск сахарного завода. В прошлом году ситуация изменилась, и компанией было принято решение запустить завод в связи с привлекательностью сахарной свеклы для хозяйств группы, а также для улучшения севооборота».

В «Экониве» планируют отгружать сахар сторонним потребителям, а побочные продукты производства — жом и мелассу — своим животноводческим подразделениям. При этом представитель группы подчеркнул, что производство сахара остается для компании непрофильным бизнесом.

Подробнее о перезапуске предприятия — в материале «Ъ-Черноземье» «"Эконива" решилась на сладкое».

Алина Морозова

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