Нотариусам добавляют действий
Как может измениться процедура взыскания долгов по кредитным договорам
Власти ограничат механизм быстрого взыскания долгов. Минюст подготовил поправки, которые усложняют совершение исполнительной надписи. Это специальная отметка на договоре займа, которую делает нотариус и которая позволяет взыскать деньги без решения суда, фактически превращая соглашение в исполнительный лист.
Как выяснили «Ведомости», в ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Он уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Если его примут, нотариусу придется получать подтверждение, что заемщик действительно получал деньги, и проверять подлинность документа. Достоверность данных также будут подтверждать банки.
Авторы поправок считают, что это поможет бороться с отмыванием денег. А механизмом действительно злоупотребляют, подтвердил руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов:
«Нельзя заявить, что это происходит сплошь да рядом и что это один из основных способов злоупотреблений. Однако и количество таких эпизодов далеко не единично. Это все зависит от типа заключенного договора.
Очень часто такое происходило, например, по векселю: стороны договариваются, что денежные средства со счета могут списываться в бесспорном порядке на основании как раз этой самой исполнительной надписи нотариуса.
Нотариус просто подтверждает, что обязательства выполнены и никаких дополнительных документов для взыскания денежных средств уже не требуется, и банк производит списание.
То есть смысл был в том, чтобы повысить уровень надежности, включив в этот процесс человека, репутация которого выше подозрений. А он этой репутацией торгует».
При этом, если законопроект примут, процедура затянется и усложнится, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко. Кроме того, роль нотариуса в этом механизме сведется к минимуму, добавил он:
«Исполнительная надпись нотариуса — это не такой распространенный инструмент. Самые продвинутые пользователи, юристы это знают и этим пользуются. Предполагается, что нотариус, когда исполнительную надпись делает, то он уже все проверил, и банку остается только исполнить.
Эта инициатива, по сути, направлена на то, чтобы нивелировать роль нотариуса и организовать вторую проверку. На самом деле, мы в данном случае как бы не доверяем нотариусам и говорим: пусть банк еще раз все проверит, таким образом, конечно же, процедура задваивается.
Действительно, она может затягиваться, усложняться, ведь банки сейчас выработают свой набор правил, документов и подтверждений».
Вместе с тем, по данным Нотариальной палаты, только в прошлом году было выдано 340 тыс. исполнительных надписей. Примерно половина из них — удаленно.
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