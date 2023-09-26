Нотариусам добавляют действий

Власти ограничат механизм быстрого взыскания долгов. Минюст подготовил поправки, которые усложняют совершение исполнительной надписи. Это специальная отметка на договоре займа, которую делает нотариус и которая позволяет взыскать деньги без решения суда, фактически превращая соглашение в исполнительный лист.

Как выяснили «Ведомости», в ближайшее время документ планируется внести в Госдуму. Он уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Если его примут, нотариусу придется получать подтверждение, что заемщик действительно получал деньги, и проверять подлинность документа. Достоверность данных также будут подтверждать банки.

Авторы поправок считают, что это поможет бороться с отмыванием денег. А механизмом действительно злоупотребляют, подтвердил руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Александр Сотов:

«Нельзя заявить, что это происходит сплошь да рядом и что это один из основных способов злоупотреблений. Однако и количество таких эпизодов далеко не единично. Это все зависит от типа заключенного договора.

Очень часто такое происходило, например, по векселю: стороны договариваются, что денежные средства со счета могут списываться в бесспорном порядке на основании как раз этой самой исполнительной надписи нотариуса.

Нотариус просто подтверждает, что обязательства выполнены и никаких дополнительных документов для взыскания денежных средств уже не требуется, и банк производит списание.

То есть смысл был в том, чтобы повысить уровень надежности, включив в этот процесс человека, репутация которого выше подозрений. А он этой репутацией торгует».

При этом, если законопроект примут, процедура затянется и усложнится, отмечает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко. Кроме того, роль нотариуса в этом механизме сведется к минимуму, добавил он:

«Исполнительная надпись нотариуса — это не такой распространенный инструмент. Самые продвинутые пользователи, юристы это знают и этим пользуются. Предполагается, что нотариус, когда исполнительную надпись делает, то он уже все проверил, и банку остается только исполнить.

Эта инициатива, по сути, направлена на то, чтобы нивелировать роль нотариуса и организовать вторую проверку. На самом деле, мы в данном случае как бы не доверяем нотариусам и говорим: пусть банк еще раз все проверит, таким образом, конечно же, процедура задваивается.

Действительно, она может затягиваться, усложняться, ведь банки сейчас выработают свой набор правил, документов и подтверждений».

Вместе с тем, по данным Нотариальной палаты, только в прошлом году было выдано 340 тыс. исполнительных надписей. Примерно половина из них — удаленно.

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Илья Сизов