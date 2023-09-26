Лукашенко заявил о планах строительства железной дороги в сторону Ленобласти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос строительства железной дороги в сторону Ленинградской области, который обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Минск и его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Минск и его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

В Telegram-канале «Пул Первого» разместили видео с встречи главы государства с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Господин Лукашенко подчеркнул, что республика хотела бы сделать ставку на этот регион, указав на «образцово-показательные отношения». Одну из тем сотрудничества белорусский лидер ранее обсудил с президентом Путиным.

«Второе, что нас касается — это строительство второй железнодорожной ветки на Ленинград для того, чтобы мы большие могли перебрасывать грузов в ваши порты и оттуда работать на весь мир»,— озвучил Александр Лукашенко.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о том, что Ленобласть договорилась с Белоруссией о приобретении более 100 модульных газовых котельных.

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