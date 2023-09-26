Ленобласть договорилась с Белоруссией о закупке модульных газовых котельных

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил намерения по закупке более 100 модульных газовых котельных у Республики Беларусь во время рабочего визита в страну, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Дрозденко, Ленобласть нуждается в современных компактных котельных, которые как раз выпускают в Белоруссии. Глава региона подчеркнул, что эти объекты привлекательны за счет соотношения цена/качество. К тому же теперь власти области субсидируют покупку техники из Белоруссии до 30%.

«В эту поездку мы хотим подписать несколько новых контрактов, например, на поставку более ста современных газовых котельных. Активно идет газификация Ленинградской области именно небольших поселков, деревень»,— заявил господин Дрозденко, а позже в личном Telegram-канале уточнил о достижении договоренности по этому вопросу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге ГУП «ТЭК СПб» уже закупило 18 передвижных блок-модульных котельных (ПБМК). Теперь парк предприятия насчитывает 26 таких установок.

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