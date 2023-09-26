Правительство Удмуртии резервирует дизельное топливо для аграриев из-за дефицита

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии на начало сентября выросла на 70% в сравнении с июлем. По данным аграриев, на предыдущей неделе цена доходила до 100 тыс. руб. за тонну топлива. Для региона сложившаяся ситуация критична, поскольку сфера АПК ежегодно потребляет порядка 50 тыс. т топлива и является «жизненно важной», рассказала заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова на сессии республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ответ на вопрос о причинах, которые привели к сложившейся ситуации, госпожа Абрамова указала на рост цен на топливо за пределами России. В частности, по словам вице-премьера региона, ни плановые ежегодные ремонты заводов, ни сезонная кампания агропромышленного комплекса не могли привести к дефициту топлива и росту цен. «Они у нас проходят ежегодно. В этом смысле ничего не поменялось»,— подчеркнула Ольга Абрамова.

Всего в Удмуртии порядка 30 компаний, которые поставляют дизтопливо.

Власти Удмуртии проводят переговоры с производителями дизельного топлива, в том числе будет обсуждаться цена. В настоящее время для региона забронировали 11,5 тыс. т дизельного топлива, необходимые для работ до конца 2023 года.

«На прошлой неделе правительством России было принято решение об ограничении экспорта дизельного топлива за пределы России. Результаты мы уже наблюдаем. Цены предложения на вчерашний вечер составляли 73 тыс. руб. за тонну, сегодня утром — 69 тыс. руб. за тонну. Это не может не радовать»,— отметила госпожа Абрамова.

Экспорт товарного бензина и дизтоплива временно запрещен с 21 сентября. Это было сделано ради стабилизации цен на нефтепродукты. Сроки отмены запрета неясны, но участники рынка отмечают, что едва ли эмбарго продлится более месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо внутреннего сгорания».

Софья Лямина, Ижевск