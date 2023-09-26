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Дрозденко освободил от должности главу комитета Госжилнадзора Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об освобождении Михаила Василенко от должности главы комитета государственного жилищного надзора региона, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Фото: страница Михаила Василенко «ВКонтакте»

Фото: страница Михаила Василенко «ВКонтакте»

Пока что документ не размещен на сайте органа исполнительной власти. В пресс-службе не указали, в связи с чем господин Василенко отправлен в отставку. Он был назначен председателем Госжилнадзора в августе 2021 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти ушел в отставку глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

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