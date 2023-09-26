Дрозденко освободил от должности главу комитета Госжилнадзора Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об освобождении Михаила Василенко от должности главы комитета государственного жилищного надзора региона, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Фото: страница Михаила Василенко «ВКонтакте»
Пока что документ не размещен на сайте органа исполнительной власти. В пресс-службе не указали, в связи с чем господин Василенко отправлен в отставку. Он был назначен председателем Госжилнадзора в августе 2021 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти ушел в отставку глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.