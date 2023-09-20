Глава администрации Всеволожского района ушел в отставку

Глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Временно исполнять обязанности главы администрации будет Анна Попова, председатель комитета по финансам. По информации 47news, причиной отставки сам чиновник назвал необходимость заняться состоянием здоровья.

Господин Низовский был назначен на должность главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 20 октября 2016 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя управления «Росреестра» по Ленинградской области.

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