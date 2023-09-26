ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской

Федеральная налоговая служба (ФНС) сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила ее адвокат Наталья Сальникова. Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 млн руб. и легализации средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана — ограничения сняли»,— рассказала «РИА Новости» Наталья Сальникова. Адвокат уточнила, что те счета и имущество Елены Блиновской, на которые арест был наложен судом, остаются под обеспечительными мерами.

Под домашний арест суд отправил Елену Блиновскую 28 апреля. 16 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении действия меры пресечения до 26 октября, отклонив апелляционную жалобу защиты. Обвинение утверждает, что сумма неуплаченных блогером налогов составляет 918 млн руб. Адвокат Елены Блиновской говорила, что ее подзащитная уже выплатила из этой суммы 55 млн руб. В рамках дела суд арестовал активы Елены Блиновской на сумму 64 млрд руб.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Домашний арест помешал бизнесу блогера».

Милена Костерева