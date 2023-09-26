Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: Glencore торговала тысячами тонн российской меди через Турцию

Швейцарская Glencore в июле поставила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет Financial Times (FT). По данным издания, поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Издание ссылается на таможенные документы и фотографии. Согласно полученным материалам, Glencore приобрела не менее 5 тыс. тонн медного листа, эта продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно.

Сырье было продано Glencore компанией, базирующейся в ОАЭ. Поставки предназначались заводу в Ломбардии на севере Италии, занимающемуся производством медной продукции, которая используется в электрических кабелях, трансформаторах и электронике.

По данным Trade Data Monitor, за первые семь месяцев 2023 года импорт российской меди в Турцию увеличился до 159 тыс. тонн. Это почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. «Турция является перевалочным пунктом для российского цинка, меди и, в меньшей степени, алюминия. Она представляет собой перевалочный пункт»,— заявил FT неназванный трейдер.

В Glencore заявили, что сделка была «заключительной частью» контракта, который был подписан до начала российской военной операции. В компании заверили, что не проводили никаких новых сделок с Россией «с начала войны».

В сентябре Русская медная компания, один из крупнейших производителей меди в РФ, оказалась под американскими санкциями вслед за УГМК и «Удоканской медью». Почти весь российский медный сектор находится под блокирующими санкциями, исключение составляет ГМК «Норильский никель».

Подробности — в материале «Ъ» «Русская медь покрылась санкциями».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...