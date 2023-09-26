FT: Glencore торговала тысячами тонн российской меди через Турцию

Швейцарская Glencore в июле поставила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет Financial Times (FT). По данным издания, поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Издание ссылается на таможенные документы и фотографии. Согласно полученным материалам, Glencore приобрела не менее 5 тыс. тонн медного листа, эта продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно.

Сырье было продано Glencore компанией, базирующейся в ОАЭ. Поставки предназначались заводу в Ломбардии на севере Италии, занимающемуся производством медной продукции, которая используется в электрических кабелях, трансформаторах и электронике.

По данным Trade Data Monitor, за первые семь месяцев 2023 года импорт российской меди в Турцию увеличился до 159 тыс. тонн. Это почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. «Турция является перевалочным пунктом для российского цинка, меди и, в меньшей степени, алюминия. Она представляет собой перевалочный пункт»,— заявил FT неназванный трейдер.

В Glencore заявили, что сделка была «заключительной частью» контракта, который был подписан до начала российской военной операции. В компании заверили, что не проводили никаких новых сделок с Россией «с начала войны».

В сентябре Русская медная компания, один из крупнейших производителей меди в РФ, оказалась под американскими санкциями вслед за УГМК и «Удоканской медью». Почти весь российский медный сектор находится под блокирующими санкциями, исключение составляет ГМК «Норильский никель».

Подробности — в материале «Ъ» «Русская медь покрылась санкциями».