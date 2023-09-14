Русская медь покрылась санкциями

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина, один из крупнейших производителей меди в РФ, оказалась под американскими санкциями вслед за УГМК и «Удоканской медью». Таким образом, почти весь российский медный сектор находится под блокирующими санкциями, кроме ГМК «Норильский никель». РМК не раскрывает данные о потребителях, но, скорее всего, компания уже в 2022 году перенаправила поставки в Азию. По мнению аналитиков, санкционные ограничения при сбыте такого востребованного сырья, как медь, не окажут критического воздействия, хотя может потребоваться изменение логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного из крупнейших российских производителей меди — Русской медной компании — и ее основателя Игоря Алтушкина. В апреле в санкционный список была включена «Удоканская медь», которая только приступает к промышленной добыче, а в июле — УГМК. Андрей Бокарев и Искандар Махмудов, которые долгие годы были совладельцами УГМК, в 2022 году вышли из состава акционеров, однако 14 сентября все равно попали в SDN-list. Таким образом, единственный крупный российский производитель меди, еще не оказавшийся под американскими санкциями,— это «Норникель».

Игорь Алтушкин, владелец РМК, в интервью «Русскому репортеру» 3 июня 2019 года: Меня всегда такое сильное внутреннее смущение берет, когда меня называют олигархом. Мы — промышленники.

В состав РМК входит 40 предприятий в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, Хабаровском крае и Казахстане. Холдинговая компания не публикует отчетность. В докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2020 году» говорилось, что РМК выпустила 200,5 тыс. тонн рафинированной меди. По итогам 2022 года Михеевский ГОК компании сократил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза, до 6 млрд руб. Чистая прибыль Томинского ГОКа также снизилась в 1,7 раза, до 26 млрд руб. Неизвестны объемы и направления экспорта РМК, однако в отчете ГОКов говорилось об увеличении спроса на продукцию со стороны азиатских стран и восстановлении спроса со стороны развитых стран. В РМК 14 сентября отказались от комментариев.

По данным Минпромторга, указанным в стратегии развития российской металлургии, в 2021 году Россия произвела 989 тыс. тонн меди, из которых экспортировала 463 тыс. тонн.

В этом году Россия, судя по косвенным данным, сокращает экспорт медных катодов. По данным Eurostat, экспорт меди в ЕС снизился в пять раз, до 40 тыс. тонн, по итогам первого полугодия 2023 года. Поставки в Китай, который является крупнейшим потребителем этого металла в мире, снизились на 7%, до 160 тыс. тонн. При этом запасы российской меди на складах LME сократились с начала года в два раза, до 26 тыс. тонн, хотя и незначительно выросли в августе.

Общие запасы меди на LME с начала года увеличились в два раза, до 100 тыс. тонн., однако с исторической точки зрения находятся на минимальных уровнях.

Российская медь в Европе не является объектом санкций. В марте этого года глава «Норникеля» Владимир Потанин говорил, что европейцы заинтересованы в российском металле в силу его качества и логистической доступности, но отказываются от него «из-за эмоциональной оценки ситуации». По его словам, невыкупленные европейцами объемы будут проданы на рынке Юго-Восточной Азии.

Независимый промышленный эксперт Андрей Максимов не ожидает сильного сокращения производства и экспорта меди из-за санкций, хотя данные европейской статистики и говорят об ограничениях со стороны европейских покупателей, а также об общем замедлении экономики. По его мнению, экспорт меди из России останется на уровне прошлого года. Что касается санкционных ограничений, то компании могут использовать различные логистические решения при продажах на экспорт. Например, «Норникель» перенаправил основную часть экспорта меди в порт Танжер в Марокко, через который она потом продается в Азию.

Евгений Зайнуллин