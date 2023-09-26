В Свердловской области не планируется массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 на территории Свердловской области не планируется. Об этом заявил и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам замглавы Роспотребнадзора региона Анжелики Пономаревой, сейчас оснований для введения ограничений нет.

«Мы должны соблюдать правила инфекционной безопасности: маски, мытье рук, соблюдение дистанции. Самое главное — заболевший человек должен оставаться дома, а не идти в места массового скопления людей»,— отметил господин Харитонов. По его словам, в больницах региона введен масочный режим для предотвращения заболевания острыми респираторными заболеваниями.

Напомним, в Екатеринбурге две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. В конце октября в регион поступит вакцина «Спутник V» от COVID-19. Кроме того, в регион начинает поступать вакцина «Конвасэл», которую уральцы уже могут купить в аптеках.

Полина Хабарова

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