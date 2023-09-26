В свердловские аптеки начала поступать российская вакцина от COVID-19 «Конвасэл»

В конце октября в Свердловскую область поступит вакцина «Спутник V» от COVID-19. Кроме того, в регион начинает поступать вакцина «Конвасэл», которую уральцы уже могут купить в аптеках. Об этом рассказал и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Вакцинация будет проводиться гражданам, которые не прививались и не болели COVID-19. А также людям с ослабленной иммунной системой, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания»,— сообщил Алексей Харитонов.

Вакцину «Конвасэл» можно уже купить в аптеках за 500-600 руб. По словам господина Харитонова, она произведена в прошлом году в России и уже прошла все необходимые испытания. «Сам еще пока в аптеках не видел, но поставщики говорят, что вакцина появилась»,— добавил он.

По данным официального сайта вакцины, «Конвасэл» представляет собой рекомбинантный нуклеокапсидный белок вируса SARS-CoV-2, полученный в Escherichia coli (кишечная палочка), а также смесь вспомогательных веществ в форме эмульсии. Действие вакцины направлено на нуклеокапсидный N белок вируса SARS-CoV-2, который остается идентичным для всех штаммов вируса.

Напомним, по данным на 20 сентября, за неделю в области выявили 310 случаев заражения COVID-19, 65 человек госпитализировано, двое скончалось.

Полина Хабарова

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