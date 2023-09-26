В Екатеринбурге две школы и шесть детских садов перевели на дистант

В Екатеринбурге две школы и шесть детских садов закрыли на карантин и перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции заявила замглавы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Всего, по данным на 26 сентября, в уральской столице на карантине находятся более 100 классов и групп.

Роспотребнадзор сообщает, что в Свердловской области за предыдущую неделю острые респираторные инфекции выявили у 39,2 тыс. человек, из которых 64% — дети. Показатель заболеваемости оказался на 4% выше среднего многолетнего уровня. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 18,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше средних многолетних показателей на 3,3%.

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