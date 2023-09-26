Владимиру Мякушу и Галине Киреевой вручили знаки почетных граждан Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова вручила знаки новым почетным горожанам – главному врачу областной детской клинической больницы Галине Киреевой и бывшему председателя регионального законодательного собрания Владимиру Мякушу. Церемония вручения состоялась на заседании Челябинской городской думы 26 сентября.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Челябинска» Владимиру Мякушу и Галине Киреевой депутаты приняли месяц назад. «Я очень тронут и признателен. Всю жизнь провел в Челябинске кроме двух лет службы в армии. Очень люблю Челябинск. Когда я был председателем законодательного собрания, сознаюсь, чуть больше уделял внимание Челябинске по сравнению с другими муниципалитетами. Это мой осознанный грех»,– сообщил экс-спикер заксобрания региона во время вручения награды. Также он отметил, что был счастлив во время работы в тресте «Челябметаллургстрой» участвовать в строительстве знаковых для Челябинска объектов – Торгового центра, театра драмы, дворца спорта «Юность», цирка и других.

Галина Киреева выразила депутатам благодарность за признание ее профессионализма присвоением этого почетного знания, отметив, что это еще и большая ответственность.

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