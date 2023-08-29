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Экс-спикер заксобрания и главврач ЧОДКБ стали почетными гражданами Челябинска

Челябинская гордума на заседании приняла решение о присвоении звания почетных граждан города бывшему председателю заксобрания области, советнику губернатора Владимиру Мякушу и главному врачу Челябинской областной детской клинической больницы Галине Киреевой. Награждение пройдет в рамках празднования Дня города.

Галина Киреева – заслуженный врач РФ. Трудовую деятельность начала в 1974 году с должности лаборанта-химика на Каслинском машиностроительном заводе, с 1986 года работала в горбольнице №3 Копейска участковым врачом. После этого была заведующей консультативной поликлиникой ЧОДКБ, консультантом в отделе организации медпомощи детям и матерям управления профилактической и лечебной медицинской помощи областного минздрава. ЧОДКБ возглавляет с 2010 года. Депутат гордумы, председатель постоянной комиссии по социальной политике.

Владимир Мякуш начал трудовой путь с должности электрослесаря на комбинате строительных материалов и изделий треста «Челябметаллургстрой». В 1984 году избран председателем профкома этого объединения, с 1986-го замначальника по кадрам и сбыту. В 1992 году возглавил АО «Сфера», до 2001 года был председателем совета директоров «Челябметаллургстроя». Депутатом заксобрания впервые был избран в 2000 году, председателем стал в 2005-м и возглавлял региональный парламент вплоть до 2021 года. Сейчас занимает должность советника губернатора.

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