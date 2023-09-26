Стоимость деловых поездок в Петербург выросла на 13%

Средняя стоимость деловой поездки в Санкт-Петербург выросла на 13% относительно прошлого года и составила 30 439 рублей, говорится в совместном исследовании сервиса «Авиасейлс для бизнеса» и банка «Точка».

В стоимость вошли перелет туда-обратно (в эконом-классе), проживание в отеле и суточные выплаты.

При этом цена авиабилета в Петербург оказалась одной из самых низких по стране – 5 921 руб. в одну сторону. В то же время, отели в городе оказались одними из самых дорогих – 5 528 руб.

В среднем по России стоимость деловой поездки составила 39 319 руб., что на 16% выше прошлогодних данных. Чаще всего в командировки летают представители строительного бизнеса, рекламы, разработки программного обеспечения, промышленного производства и спорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 сентября Финляндия спустя почти после годовой паузы возобновила выдачу виз в Петербурге.

Андрей Кащавцев

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