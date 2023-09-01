Финляндия начнет снова выдавать визы

С сегодняшнего дня, 1 сентября, Финляндия спустя почти после годовой паузы возобновляет выдачу виз в Петербурге. Но с туристическими целями поехать в соседнее государство по-прежнему невозможно: разрешение на въезд планируется выдавать только для посещения родственников, а также еще для нескольких категорий, для которых поездка связана с лечением, работой или учебой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Подача заявлений на финскую визу в Санкт-Петербурге стала доступна сегодня, 1 сентября, в центрах VFS Global (ул. Стремянная, дом 21/5), рассказали в министерстве иностранных дел Финляндии. В ведомстве добавили, что обязанности по разрешению консульских и въездных вопросов будет исполнять посольство в Москве после решения российской стороны закрыть Генеральное консульство страны в Петербурге. Туристические визы для россиян все еще остаются недоступными — их Финляндия перестала выдавать 30 сентября 2022 года.

«С начала сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы»,— следует из сообщения ведомства Финляндии. Планируется, что они будут приниматься только в будние дни. Запись доступна на сайте компании. Размер визового сбора составляет €80. В центре советуют подавать заявку не менее чем за две недели до планируемой поездки. Максимальный срок рассмотрения визового заявления составляет 45 дней. Количество мест, доступных для подачи заявления на визу и регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет заметно сокращено, отметили в МИДе. О том, сколько виз максимум готова выдать финская сторона, в заявлении не говорится. Вопросы, которые касаются ВНЖ, перенаправляются в посольство в Москве. Заявления по его получению будут принимать три дня в неделю — с понедельника по среду.

В настоящий момент выдача финских виз заметно ограничена. Получить их могут только родственники граждан Финляндии и резидентов других зарубежных стран, постоянно проживающих в Финляндии. Одобрить заявление могут также учащимся в целях кратковременной учебы (до 90 дней), в том числе они могут въехать в страну для сдачи вступительных экзаменов и языковых тестов, которые ведут к получению профквалификации. При этом получить визу для прохождения краткосрочных курсов сейчас нельзя. Въехать можно также для лечения, если оно не является регулярным. Визу по-прежнему выдают персоналу в области логистики и транспорта при исполнении трудовых обязанностей. Одобрить заявление могут представителям бизнеса, прибывающим в страну по коммерческим делам, личное присутствие в которых обязательно. В Финляндию также пускают нерезидентов, которые имеют недвижимость в стране, при условии регистрации права на собственность до 30 сентября 2022 года. Однако для такой поездки также требуется доказать ее необходимость.

По данным пограничной службы ФСБ России, в 2019 году, до введения ограничений, россияне совершили почти 4 млн поездок в Финляндию. В 2022 году, когда в Хельсинки начали вводить запреты в отношении резидентов России на пересечение границы, их число заметно сократилось — до 900 тыс. За первую половину текущего года в Финляндию было совершено чуть больше 300 тыс. поездок.

Напомним, в сентябре прошлого года Финляндия прекратила выдачу россиянам туристических виз, а также перестала впускать в страну по шенгенским визам. Транзит в другие страны Евросоюза через Финляндию также запрещен. 27 июня текущего года финские власти заявили о планах ужесточить ограничения на въезд в страну граждан России. После этого МИД РФ заявил послу Финляндии в Москве решительный протест из-за «антироссийской политики Хельсинки» и отозвал с 1 октября согласие на деятельность Генерального консульства страны в Петербурге. Девять послов и консулов были признаны Россией персонами нон грата. В ответ Финляндия с 1 октября 2023 года отзывает разрешение на работу российского Генконсульства в городе Турку. С 1 августа все визовые центры в России, в том числе в Петербурге, перестали принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство в Финляндии. По словам финского МИДа, это связано с дефицитом кадров после объявления о прекращении работы Генконсульства.

Полина Пучкова