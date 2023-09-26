Маркетплейсы предложили альтернативу инфраструктурному платежу для «Почты России»

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила помочь в интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании. Их объем в 2024 году может составить 33,5 млрд руб. Об этом говорится в письме ассоциации на имя председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

В мае «Почта России» предложила обязать владельцев маркетплейсов и участников рынка e-commerce, чья ежегодная выручка достигает не менее 1 млрд руб., осуществлять в пользу госкомпании инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Общую сумму отчислений «Почта» оценила приблизительно в 28 млрд руб. в год. Предполагалось, что этот платеж должен поддержать убыточные отделения почты в отдаленных районах. Минэкономики отправило инициативу на доработку. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба предложение не поддержали.

Согласно тексту письма, который приводит РБК, речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, в международных отправлениях и других видах логистики. Также в АКИТ указали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств, а также примерки. Собеседник РБК в «Почте России» утверждает, что непокрытые выручкой минимально необходимые затраты на доставку писем, пенсий и посылок могут варьироваться от 23 млрд до 29 млрд руб. в год.

Президент АКИТ Артем Соколов подтвердил РБК, что ассоциация направила предложение, по которому в качестве альтернативы инфраструктурному платежу готова закупать у «Почты России» услуги и сервисы, востребованные в интернет-ритейле. По словам Александра Хинштейна, он пока не получил обращения АКИТ. В то же время он рассказал, что в конце июля к нему обратились маркетплейсы с предложением покрыть необходимую сумму, чтобы избежать инфраструктурного платежа.

25 сентября на заседании Совфеда спикер палаты Валентина Матвиенко заявила, что у «Почты России» растет финансовая дыра и «надо срочно исправлять ситуацию». Она задалась вопросом, не идут ли в «Почте России» «другие процессы», которые «надо с участием правоохранительных органов или других поправить».

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков объяснил, что ситуация действительно «остается напряженной». Тем не менее за полгода организации удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности. Согласно отчетности «Почты России» по РСБУ, на 30 июня убыток компании за январь—июнь составил 6,6 млрд руб. За тот же период 2022 года этот показатель составлял 17,7 млрд руб.