Туристы собрались по грибы

Россияне все чаще отправляются в микологические сафари, так турагентства называют походы в лес за грибами. В последние годы развлечение превратилось в полноценный бизнес. Представители туротрасли рассказали “Ъ FM”, что клиенты начали регулярно обращаться к ним с просьбой организовать экскурсии в лес. Проводят их грибники со стажем, которые теперь называют себя профессиональными проводниками. А сами туры все меньше напоминают привычные походы, превращаясь в гастрономические поездки или даже экстремальный отдых на вертолетах и квадроциклах. Сколько может стоить такой тур? И что готовы предложить состоятельным клиентам? С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Первыми проводить микологические сафари начали сами грибники, у каждого нашлись знакомые, которые были не против поехать в лес, но не знали, куда именно. Опытные проводники оказались как никогда кстати. За друзьями потянулись и другие клиенты. Теперь гиды могут зарабатывать до нескольких сотен тысяч рублей за сезон.

Услуги они предлагают на разный вкус: от однодневной поездки на природу до недельного тура с палатками и курсом по выживанию.

К сбору грибов можно добавить барбекю и рыбалку. Поход в лес с проводником недавно опробовал петербуржец Дмитрий:

«Во-первых, это азарт. Походить по лесу четыре часа, посмотреть разные ландшафты — это радость. Кроме того, проводник может посоветовать блюдо, которое можно приготовить после такой "экскурсии".

Мы обратились к очень опытной женщине, которая знает практически все грибные места, их все же скрывают. Незнающим людям надо ходить с проводником, ведь есть много ложных и ядовитых грибов».

Короткие походы стоят от 500 руб. до 5 тыс. руб. с человека, но есть и более премиальные опции. В микологическое сафари предлагают отправиться с видеографом, который будет снимать весь процесс на профессиональную камеру и даже квадрокоптер.

Стоит такая услуга уже 100 тыс. руб., а за 120 тыс. руб. за грибами можно поехать на Байкал. Такое объявление “Ъ FM” нашел на «Авито» и позвонил организаторам тура:

«Путешествуете только вы и ваша компания. Мы встречаем вас в аэропорту Иркутска и дальше проводим по грибным местам, однако, помимо этого, будут и другие активности на маршруте. Например, в один из дней мы пойдем на сплав по реке Иркут и сможем там прогуляться».

Но столичным жителям необязательно уезжать так далеко. Грибное сафари можно устроить в Подмосковье и без походных условий: арендовать элитный коттедж за несколько десятков тысяч рублей в сутки, а в лес отправиться на квадроциклах.

Такую программу “Ъ FM” предложили в отеле «Русский двор»: «Это можно сделать на квадроцикле, самостоятельно сев за руль, а можно отправиться с инструктором на багги. Аренда двухместного квадроцикла обойдется в 6 тыс. руб. в час.

Пары часов вполне хватает для того, чтобы насладиться поиском грибов».

И это еще не самый экстравагантный вариант. Можно отправиться на север, на необитаемый остров в Белом море.

Туристу предлагают добраться до Карелии и из города Кемь взять катер. Турагентства готовы предложить клиентам и нечто большее, рассказала гендиректор управляющей компании Reston Consulting Юлия Григорьева:

«Если есть какие-то сакральные знания о грибных местах, можно организовать туда какую-то экспедицию, чуть ли не вертолетную, с проводником. Там же на месте можно провести и пикник, с этими грибами что-то шеф-повар приготовит».

Такие туры рассчитаны на несколько дней, а стоимость начинается от 0,5 млн руб. Но если дело доходит до VIP-походов, то состоятельные россияне предпочитают устраивать их за рубежом, заметил управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный:

«Клиенты просили осенью организовать им так называемую охоту за трюфелями. Это было на севере Италии. Обычно там присутствует собачка, которая помогает находить эти грибы. Потом с помощью шеф-повара их можно приготовить, сделать ризотто, может быть, пасту. Все это сопровождается дегустацией вин».

Впрочем, всю добычу после любого тура можно приберечь, а потом продать. Килограмм белых грибов, например, сейчас стоит около 1 тыс. руб. рассказали “Ъ FM” гиды, а волатильность на этом рынке меньше, чем на валютном.