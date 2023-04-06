Депутаты защитили грибы, но забыли про грибницу

Сбор особо ценных растений и грибов из Красной книги стал уголовным преступлением — с наказанием от шести до девяти лет лишения свободы. Депутаты утверждают, что грибников и травников привлекут к ответственности «только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности». Но экологи считают, что полиции будет тяжело разобраться, умышленно гражданин собирал растения и грибы или по незнанию. А эксперт-миколог считает бессмысленной охрану «шляпок и ножек» даже редких грибов, поскольку их сбор никак не влияет на жизнеспособность грибницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В пояснительной записке к новому закону говорится, что ранее уголовная ответственность была предусмотрена только за вред краснокнижным животным. При этом регионы жалуются на «увеличение случаев уничтожения редких видов растений». Острее всего эта проблема стоит на Дальнем Востоке, в горном Алтае и Крыму. «Зачастую редкие растения, обладающие лекарственными свойствами, уничтожаются в целях последующего сбыта в сопредельных странах»,— пишут авторы закона. Поэтому они обеспечили редким растениям и грибам такую же защиту, как для краснокнижных животных. В Уголовном кодексе появится новая ст. 260.1 («Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами России»). Фактически это калька «животной» ст. 258.1 УК РФ.

За незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение или продажу редких грибов, растений или их частей и производных могут назначить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Если преступление совершено с использованием служебного положения или «с публичной демонстрацией», то грозит уже до шести лет и штраф 2 млн руб. Незаконную покупку-продажу через СМИ или интернет, совершенные группой лиц, накажут девятью годами лишения свободы и штрафом 3 млн руб.

Однако речь идет далеко не обо всех краснокнижных растениях и грибах — правительству предстоит определить отдельный перечень видов. В пояснительной записке говорится, что граждан накажут «только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности». Опрошенные “Ъ” эксперты не понимают, как сотрудники правопорядка будут различать, умышленно гражданин собирал растения и грибы или же по незнанию.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин обращает внимание на еще на одну лакуну: «Сейчас для разведения краснокнижных животных нужны лицензии, а для растений такой нормы нет. Как органы будут проверять компании, которые торгуют лекарствами на основе, например, женьшеня? Как проверить, собрали этот женьшень в дикой среде или вырастили на плантации?»

Эксперт также задается вопросом, будет ли наступать уголовная ответственность для компаний, которые при добыче полезных ископаемых повредили редкие растения: «А еще сейчас Росприроднадзор выдает разрешения на пересадку растений, которые находятся на месте будущего строительства или разведки месторождений. Будет ли это считаться уничтожением или повреждением?»

Миколог Михаил Вишневский приветствует увеличение ответственности за вред краснокнижным растениям. Однако с грибами «механическое копирование» статьи для редких животных не сработает, считает он: «Регулирование распространяется только на плодовые тела — шляпки и ножки, а не грибницу. Но сбор плодовых тел никак не влияет на жизнеспособность грибницы. Грибы размножаются спорами, которые переносятся на огромные расстояния. Если какой-то вид гриба исчез из конкретного места, то уже в следующем сезоне споры из других грибниц прилетят и заново заселят эту точку».

Вместе с этим, указывает господин Вишневский, новая статья повлечет правовые коллизии: «В стране мало экспертов, которые способны отличить, краснокнижный это гриб или нет. Отличить дикорастущие грибы от разведенных тоже сложно. На юге европейской части России разводят краснокнижный летний трюфель, рестораны его покупают и подают посетителям. Это получается ОПГ по закону? И сразу всем по шесть лет?»

Анна Васильева