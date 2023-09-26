На Балтике намерены заместить импорт из Китая собственной рыбой

Власти Калининградской области обозначили планы по зарыблению северо-запада Финского залива. Губернатор региона Антон Алиханов в личном Telegram-канале сообщил о дальнейшем уходе от импорта китайского угря.

В области разводят этих особей и намерены увеличить выпуск рыбы в Калининградский залив, пояснил господин Алиханов. Если в сентябре 2023 года в воды Балтики направили больше 1,1 млн рыб, то через год планируют их пополнить на 1,5 млн особей.

Зарыблением северо-запада Финского залива в 2025 году Калининградская область займется совместно Росрыболовством и правительством Ленобласти.

«Скоро уйдем от импорта угря из Китая. Для этого увеличиваем объемы товарного выращивания угря в цехах. В этом году вырастим 70 тонн. Цель — 400 тонн (годовое потребление внутри региона)»,— сообщил Антон Алиханов.

Ранее стало известно о намерениях компании «Балтикпорт» заказать два парома серии CNF11CPD. Транспорт могут использовать для реализации пассажирских и грузовых перевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте