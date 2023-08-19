Между Петербургом и Калининградом могут запустить еще два пассажирских парома

Калининградская компания «Балтикпорт» планирует заказать у Амурского судостроительного завода, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), два парома серии CNF11CPD. Их намерены использовать для перевозки пассажиров и грузов по направлению Калининград — Петербург (порт Усть-Луга), пишут «Ведомости».

Предполагается, что каждое судно длиной 131 метр и шириной 19,9 метра сможет принимать на борт 32 железнодорожные цистерны, 26 грузовых вагонов и столько же полувагонов габарита Т-1. Пассажировместимость не уточняется.

Стоимость строительства двух паромов составит 9,8 млрд рублей.

В июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал в своем Telegram-канале, что на морскую линию грузоперевозок между Петербургом и Калининградом ожидается выход двух новых судов.

В настоящий момент, по словам господина Алиханова, между Калининградской областью, Петербургом и Усть-Лугой курсируют 20 судов — три парома, два танкера и 15 сухогрузов. Еще один паром — «Балтийск» — с начала года находится в плановом ремонте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца 2023 года Адмиралтейские верфи передадут ВМФ подлодку «Великие Луки».

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