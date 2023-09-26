Ford приостанавливает строительство завода в Мичигане на фоне забастовок

Американская автомобилестроительная компания Ford приостанавливает строительство нового завода по производству электромобилей в Мичигане стоимостью $3,5 млрд. Представитель компании в заявлении, которое приводит CNN, сообщил, что решение, будет ли завод введен в эксплуатацию, еще не принято.

«Мы приостанавливаем работу и ограничиваем расходы на строительство по проекту Маршалл до тех пор, пока не будем уверены в нашей способности конкурентоспособно управлять заводом»,— говорится в сообщении Ford.

Компания приняла решение о приостановке строительства завода на фоне массовых забастовок сотрудников американской автопромышленности. Она нацелена на трех крупных производителей — General Motors, Ford и Stellantis. Профсоюз требует повышения зарплат и дополнительных льгот.

Как отмечал Reuters, бизнес считает требования невыполнимыми из-за последующих потерь. В Ford заявляли, что льготы и повышения сделают бизнес неконкурентоспособными по сравнению с Tesla и другими компаниями, которые не входят в профсоюз.

Лусине Баласян