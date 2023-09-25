Запрет на нахождение в лесах Воронежской области продлен до 17 октября

До 17 октября продлен введенный в августе запрет на нахождение в лесах Воронежской области. Об этом сообщило управление лесного хозяйства, объяснив решение высоким классом пожарной опасности, установившимся в области.

Воронежцам нельзя заходить и заезжать во все леса региона. Исключение составляет проезд по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы.

«В лесничествах усилено патрулирование, силы и средства пожаторушения приведены в состояние повышенной готовности»,— добавили в управлении

Ранее ГУ МЧС по Воронежской области сообщило об установлении пятого, наивысшего, класса пожарной опасности в 23 муниципальных образованиях региона и четвертого — еще в 15-ти.

О прогнозах федерального учреждения «Авиалесоохрана» по рискам возникновения пожаров в макрорегионе в 2023 году читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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