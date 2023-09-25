Наивысший класс пожарной опасности установлен в 23 воронежских муниципалитетах

Пятый, самый высокий класс пожарной опасности установился в 23 муниципальных образованиях Воронежской области, неделю назад — в 15-ти. Еще в 11-ти, в том числе и в Воронеже,— четвертый. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По словам спасателей, за прошедшие выходные в области зафиксировано 49 возгораний сухой травы. Больше всего пожаров обнаружено в Аннинском и Лискинском районах — по шесть случаев.

По данным регионального главка МЧС, «все эти пожары рукотворны». В связи с этим воронежцам посоветовали окосить частные домовладения, заготовить запас средств для борьбы с возгораниями и исключить любые огневые работы до окончания пожароопасного периода.

С конца апреля в Воронежской области действует противопожарный режим, который обычно снимают в начале октября в связи с установлением дождливой погоды. До этого момента запрещено разжигать любые костры, исключение — приготовление пищи с помощью мангалов, тандыров, печей и других стационарных устройств. За нарушение режима без серьезных последствий гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 60 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — от 60 тыс. до 80 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Кроме того, приказом областного управления лесного хозяйства до 26 сентября запрещено нахождение в лесах региона. Исключение сделано для проезда по дорогам общего пользования, проходящим через лесные массивы.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» спрогнозировала повышенный риск возникновения пожаров в Воронежской области в сентябре.

Какие прогнозы учреждение давало весной 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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