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Коммерсантъ FM
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Nissan пообещала к 2030 году продавать в Европе только электромобили

Сегодня, 25 сентября, генеральный директор Nissan Макото Утида сообщил о планах ускорить переход на производство в Европе исключительно электромобилей. По его словам, теперь компания планирует запускать в Европе только электрические новые модели. Господин Утида также заявил, что к 2027 году 98% всех продаж компании в регионе будут составлять полностью электрические или гибридные автомобили, а к 2030 году Nissan будет продавать здесь только электромобили. Ранее компания уже сообщала о намерении представить 19 новых моделей электромобилей к 2030 году.

Фото: Rogelio V. Solis / AP

Фото: Rogelio V. Solis / AP

Другие автопроизводители, в том числе Ford и Stellantis, также планируют продавать в Европе исключительно электромобили к 2030 году. Volvo пообещала, что к этому моменту будет продавать во всем мире только электромобили.

Яна Рождественская

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