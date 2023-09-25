В Ростовской области за мошенничество задержан псевдополковник ФСБ

Оперативники управления ФСБ по Ростовской области выявили и пресекли деятельность гражданина, представлявшегося полковником ФСБ для хищения денег у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, подозреваемым является Валерий Пак.

Злоумышленник действовал в составе группы. Жертвам он представлялся водителем одного из руководителей ФСБ России и предлагал заинтересованным лицам помощь «решении вопросов с органами государственной власти». В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Одной из жертв псевдополковника стал руководитель оборонного предприятия из Таганрога, который за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности передал мошеннику 2 млн руб.»,— сообщает пресс-служба ведомства.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, речь идет о директоре предприятия АО «Звезда-Стрела» Владимире Масленском. Генеральный директор АО «Звезда-Стрела» был задержан осенью 2022 года по подозрению в мошенничестве на сумму более 15 млн руб. при реализации государственных контрактов.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону