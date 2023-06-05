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Коммерсантъ FM
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Мошенничество стало домашним делом

Суд смягчил меру пресечения обвиняемым в хищениях при исполнении гособоронзаказа

Как стало известно «Ъ», военный суд в Москве отправил под домашний арест фигурантов уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа на таганрогском оборонном предприятии «Звезда-Стрела». По делу проходят генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК “Горизонт”» и ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько, а также начальник военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных. По версии следствия, при реализации государственных контрактов между предприятиями в расчетные документы вносились заведомо недостоверные сведения. В судебных материалах речь идет об ущербе в размере более 15 млн руб., но ФСБ сообщала о появлении в деле новых эпизодов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) военный следственный отдел Следственного комитета РФ (СКР) по Ростовскому гарнизону по оперативным материалам ФСБ возбудил осенью прошлого года. В конце января этого года материалы были переданы в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. По делу проходят гендиректор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор Таганрогского литейного завода Константин Слинько, а также начальник 222-го военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных. Изначально по ходатайству следствия господин Масленский и господин Подлесных были заключены под стражу, а господин Слинько уехал в Турцию. По месту жительства фигурантов были проведены обыски. Недавно Константин Слинько вернулся в Москву и был задержан.

По версии следствия, фигуранты дела при заключении государственных контрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты, вносили в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные о себестоимости изделия «в целях дальнейшего хищения денежных средств».

После передачи материалов расследования в ГВСУ СКР вопрос о мере пресечения обвиняемым рассматривался в 235-м гарнизонном военном суде. Отметим, что в судебных материалах фигурирует сумма ущерба чуть более 15,2 млн руб. Однако, как рассказывал «Ъ», некоторое время назад ФСБ сообщала о появлении в уголовном деле эпизода о хищении 63 млн руб. При этом силовики неофициально говорили, что в целом размер хищений якобы может составить несколько сотен миллионов рублей.

АО «Звезда-Стрела» было учреждено в Таганроге в 2004 году, входит в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Специализируется в том числе на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании являются АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”» (49%), ООО «Теплосервис» (40%) и ООО «Альянс» (11%).

ООО «Таганрогский литейный завод» — дочернее предприятие АО «Звезда-Стрела» (26% в уставном капитале) и АО «РКБ-Глобус» (74%), специализирующееся на литье чугуна. Находится в Таганроге. Директором ООО «Таганрогский литейный завод» является Константин Слинько, также возглавляющий ООО «ТПК “Горизонт”». В 2021 году выручка предприятия составила 800 млн руб., а чистая прибыль — 44,6 млн руб.

Во время судебного заседания следствие попросило о назначении Константину Слинько домашнего ареста. В ходатайстве представитель ГВСУ указал, что обвиняемого нельзя оставлять на свободе, поскольку ранее он скрывался от следствия, а также каким-либо способом может воспрепятствовать расследованию уголовного дела. При этом было отмечено, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием. Прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства, а защита и сам обвиняемый просили о мере пресечения, не связанной с ограничением свободы. Однако суд поддержал следствие. Избрав фигуранту дела меру пресечения в виде домашнего ареста, он установил для господина Слинько ряд вполне традиционных запретов: ему нельзя общаться со свидетелями, обвиняемыми и другими участниками производства по этому уголовному делу, за исключением адвокатов, запрещено контактировать с должностными лицами, военнослужащими и работниками Минобороны России, а также c бывшими и действующими сотрудниками АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”», АО «Звезда-Стрела», ООО «Спец-Изделия» и ООО «ТПК “Горизонт”» по вопросам, связанным с расследованием, отправлять и получать почту (разрешена переписка со следствием и судом), пользоваться интернетом и телефоном (звонки возможны только для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб).

По схожему сценарию прошло заседание и по избранию меры пресечения Владимиру Масленскому, который до 21 мая находился под стражей. Представитель следствия указал в своем ходатайстве, что инкриминируемое фигуранту деяние не относится к сфере предпринимательской деятельности, при этом, находясь на свободе, господин Масленский «сможет скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей». Однако некоторые обстоятельства, отметил следователь, которые послужили в свое время основанием для ареста директора, теперь изменились. На этот раз против домашнего ареста не возражали ни прокурор, ни защита. Удовлетворив ходатайство следствия, суд также учел возраст и состояние здоровья подследственного. Господину Масленскому установлены те же запреты, что и господину Слинько.

Единственным фигурантом, которого следствие просило оставить под стражей, был Андрей Подлесных.

Свое ходатайство представитель ГВСУ мотивировал тем, что господин Подлесных, по имеющейся у следствия информации, до заключения под стражу предпринимал попытки фальсифицировать доказательства и оказать давление на подчиненных ему сотрудников. Оказавшись на свободе, считает следствие, обвиняемый сможет продолжить чинить препятствия расследованию.

Представитель прокуратуры поддержал следователя. Адвокаты настаивали на отсутствии подтверждений доводов следствия в пользу продления срока ареста, а также указывали, что процессуальные действия с подзащитным уже давно не проводятся.

В итоге суд принял во внимание последний аргумент защиты, а также то, что «сведения, представляющие собой результаты оперативно-разыскной деятельности», которыми оперировал представитель ГВСУ, «следственным путем проверены не были». В результате председательствующий посчитал возможным изменить обвиняемому меру пресечения и назначил ему домашний арест.

Александр Александров

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