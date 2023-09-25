Выше, чем в центре

В Москве на 89-м году жизни умер экономист Евгений Ясин. Политик-либерал и профессор экономики, один из создателей Высшей школы экономики, учитель и наставник многих людей во главе российской экономической власти, Ясин всегда был и оставался несколько больше всего, что он создал.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Ясин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всякий долго живущий здесь человек может осознать это: что бы ты ни сделал, сделанное потеряет в значимости еще при тебе, во время твоей жизни. Все живущие всю жизнь медленно, незаметно для себя поднимаются чуть выше, в пространство, откуда твои прежние достижения сопоставляются с тем, что происходит вокруг,— и в этом все время новом контексте они огорчительно компактнее, хотя и приобретают большую плотность.

Видите ли, говорил на одной из последних больших встреч Евгений Григорьевич Ясин, моей главной проблемой всегда было то, что я всегда оказывался слишком стар.

Например, в 1989 году мне было страшно неудобно — ведь как раз пришло время делать то, о чем я всю уже почти прожитую жизнь в общих чертах знал: что нужно делать, что нужно менять, что надо строить. Но ведь — я тогда был уже немолод. И так, понимаете, всегда, всю жизнь.

И действительно. Ясин, которого невозможно было в Москве не знать, стал доктором экономических наук в 1976 году. К этому моменту он для своих коллег и сотрудников был историей: в НИИ Центрального статистического управления он пришел в 1964 году заниматься макроэкономической статистикой — это были итоги второго полученного Ясиным высшего образования, экономфака МГУ, поверх имеющегося инженерного диплома. Страна тогда доедала и позитивные, и негативные итоги «совнархозной» реформы Никиты Хрущева, тогда еще генсека, а о «косыгинских реформах» еще никто и не слышал — ни о первой, тоже спорной, ни о второй, малоизвестной и неудачной. С 1973 года Ясин заведовал лабораторией в ЦЭМИ — диссидентского по своей сути экономического института АН СССР, в котором под флагом «системы оптимального функционирования социалистической экономики», сокращаемой до аббревиатуры СОФЭ, советские экономисты пытались осваивать то, что лишь через десятилетия стало российской экономической наукой в том смысле, в котором экономическая наука является наукой во всем мире. В Государственную комиссию по экономической реформе при Совмине СССР Евгений Ясин пришел в 1989 году, когда было совершенно понятно, что никакая экономическая реформа СССР помочь не может, как не помогла бы ему та же СОФЭ, ЦЭМИ, таблицы балансов на мощных ЭВМ. Но жизнь, безусловно, будет продолжаться, можно сделать еще довольно много.

Разговор этот был осенью 2011 года, в кабинете Ясина в Высшей школе экономики на Мясницкой.

Ясин был первым научным руководителем «Вышки», которую он придумал вместе с нынешним научным руководителем — Ярославом Кузьминовым в 1990 году.

В 2011 году было простительно не помнить, что с начала 1992 года Ясин был представителем правительства Егора Гайдара в Верховном совете РСФСР, еще не разогнанном, создавал при этом правительстве совет по предпринимательству, поскольку до этого активно создавал аппарат РСПП. Также немногие помнят, что с 1994 по 1998 год в следующем правительстве Ясин был номинальным и фактическим министром экономики. Мы говорили с ним в этот раз о публичной политике — когда разговор закончился, я пошел по Мясницкой к метро «Чистые пруды», где тогда еще мало кому известный Алексей Навальный выступал на «митинге грязных ботинок». Это было очень давно, и сама мысль о том, что очень значимая часть власти, которую атаковали на митинге, находится в полукилометре от места событий, участники отвергли бы тогда с ужасом и негодованием.

Это вообще было свойственно Ясину — будучи первым лицом, выглядеть несколько сбоку. Пожалуй, самое важное, что он для себя понял еще, видимо, в 1970-х,— экономист есть консультант-исследователь, этой профессии даже в сугубо экономоцентричные десятилетия не должен быть свойственен академический активизм.

Экономист меняет мир тем, что рассказывает окружающим о том, что он видит,— но не распоряжениями и не указаниями. И это чрезвычайно хорошо уживалось в Ясине с его кристально, хрестоматийно либеральными политическими убеждениям.

Он создавал власть, тщательно избегая быть самой властью,— это высокая судьба, которую немногие выдержат. Поскольку ученики Ясина и по сей день являются интеллектуальным ядром российской экономической власти, все и сильные, и чудовищные стороны российской власти профессор Ясин имел право считать во многом порождением собственных убеждений.

Из профессиональных достижений Ясина, который в наше историческое время считал себя в первую очередь университетским преподавателем и лишь затем — все остальное, безусловно, был университет. ВШЭ был и остается столпом российской власти и российского общества, много более важным элементом конструкции, смысл которого обычно в России недооценивается, а перспективы малодушно преуменьшаются даже с учетом сегодняшних обстоятельств. Но, поднимаясь чуть выше, к смерти — а мы вынуждены подниматься выше,— и это оказалось не самым главным, не идеально удачным, не самым прочным и неизменным. Самым большим достижением Ясина в итоге был, что удивительно, он сам — Евгений Григорьевич, человеческая величина, сам себе флаг, эмблема и символ.

Пройдет и это, и Ясину дано было увидеть и понять то, что написано на кольце Соломона, в наиболее ясном и не допускающем лукавых толкований виде. Он был одним из немногих людей такой величины, что дает возможность принять эту истину спокойно и с достоинством. Сделанного не отменишь, и слава Богу, что это так. И старость тоже пройдет.

Дмитрий Бутрин