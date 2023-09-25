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Чем известен Евгений Ясин

25 сентября 2023 года скончался экономист, почетный научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Евгений Ясин

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Евгений Ясин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ясин Евгений Григорьевич родился 7 мая 1934 года в Одессе (Украинская ССР). В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт (ныне — Одесская государственная академия строительства и архитектуры) по специальности «инженер-мостостроитель», в 1963 году — МГУ по специальности «политическая экономия».

В 1957 году работал мастером в мостопоезде (ремонт и строительство мостов и путепроводов). С 1958 по 1960 год — инженер в проектном институте №3 Госстроя Украинской ССР.

В 1964–1973 годах возглавлял отдел и затем лабораторию НИИ Центрального статистического управления при совете министров СССР. С 1973 по 1989 год заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института АН СССР. В 1989–1991 годы возглавлял отдел в госкомиссии по экономической реформе при совете министров СССР. Приглашение в него получил от академика и зампреда совета министров СССР Леонида Абалкина. Считается одним из идеологов экономических реформ и соратником Егора Гайдара.

С 1991 по 1994 год руководил дирекцией по экономической политике в Научно-промышленном союзе СССР (ныне — Российский союз промышленников и предпринимателей). В ноябре 1991 года создал и возглавил экспертный институт РСПП. С 1992 по 1993 год параллельно выполнял обязанности полномочного представителя правительства в Верховном совете России.

С 1993 года руководил рабочей группой по экономической программе при премьер-министре России Викторе Черномырдине, с апреля по ноябрь 1994 года — аналитическим центром при президенте России Борисе Ельцине. С ноября 1994 года по март 1997 года — министр экономики России, с марта 1997 года по июль 1998 года — министр без портфеля. Представлял Россию в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

С 1998 по 2021 год — научный руководитель Высшей школы экономики, возглавлял вузовский проект по созданию новой экономической госпрограммы «Стратегия-2020». С 2008 по 2010 год также входил в комиссию по образованию и науке Общественной палаты РФ. В июле 2021 года избран почетным научным руководителем Высшей школы экономики.

С 2001 по 2007 год вместе с Анатолием Чубайсом, Егором Гайдаром, Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой входил в политсовет партии «Союз правых сил». В 2000–2019 годы возглавлял фонд «Либеральная миссия». Работал в «Комитете гражданских инициатив», созданном по инициативе Алексея Кудрина «с целью определения и реализации наилучшего варианта развития страны» после протестов 2011 годов.

С 2018 года входил в совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Владимире Путине.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью Столыпина I и II степеней. Профессор, доктор экономических наук (тема диссертации «Методологические проблемы исследования системы экономической информации»).

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