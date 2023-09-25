Орбан: мы не поддержим Украину, пока она не даст права закарпатским венграм

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет «поддерживать Украину ни в одном вопросе в международной жизни», пока она не восстановит законодательные нормы, гарантировавшие права закарпатских венгров. По его словам, на территории Украины несколько лет «угнетаются» венгерские школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo, Reuters Фото: Bernadett Szabo, Reuters

«Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть. Венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей»,— сказал господин Орбан перед началом осенней сессии парламента (цитата по Kronikaonline.ro).

В пример он привел руководство школы в украинском городе Мукчаево, которое запретило петь в учебном заведении венгерский гимн и надевать одежду в венгерских национальных цветах.

Закарпатские венгры — одно из национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Большинство из них родилось на территории УССР и проживает в Закарпатской области, примыкающей к Венгрии.

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