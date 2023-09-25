«Эти объекты становятся большой редкостью»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько сократилась доля лотов площадью от 100 кв. м в продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На просторные квартиры — площадью от 100 кв. м — в сегменте строящегося жилья во всех классах, кроме высокобюджетного, традиционно приходится сравнительно небольшая доля экспозиции. В новых столичных домах сейчас предусмотрено 14 тыс. таких квартир и апартаментов. Их общая площадь — 1,8 млн «квадратов». Это менее 5% от всех вариантов в строящихся комплексах. Почти половина из них — многокомнатные лоты, порядка 40% — трехкомнатные, еще около 15% — двух- и однокомнатные.

В большинстве просторных вариантов предусмотрена свободная планировка, и передаются они покупателям без какой-либо отделки. По подсчетам специалистов группы компаний «Основа», за год доля объектов площадью от 100 «квадратов» в новых ЖК сократилась. Было почти 6,5%, стало чуть больше 5,5%. В новостройках массового сегмента таких лотов за аналогичный период стало меньше на 8,5%.

Впрочем, в проектах эконом- и комфорт-класса такие форматы всегда были единичными. В корпусах бизнес-класса экспозиция жилья площадью от 100 кв. м за 12 месяцев потеряла почти 13%. И предложение находится почти на минимальном уровне за 10 и даже 15 лет. Следуя тренду сокращения площадей, эти объекты сейчас оказываются большой редкостью.