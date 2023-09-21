Полиция и ФСБ задержали поджигателя буквы Z у проспекта Ватутина в Белгороде

Сотрудники белгородских управлений МВД и ФСБ задержали подозреваемого в поджоге инсталляции в виде буквы Z, установленной на проспекте Ватутина в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Поджог был совершен ночью 18 сентября. Спустя два дня вечером 20 сентября силовики установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 28-летний житель Калининградской области. Его имя не раскрывается.

В время обыска в комнате общежития, где поселился задержанный, были обнаружены предметы, «конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой». Они изъяты и направлены на исследование.

Полиция возбудила дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы). «Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений на территории региона», — добавили в пресс-службе.

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Александр Прытков

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