Ночью в Белгороде подожгли букву Z у проспекта Ватутина

Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z, установленную около проспекта Ватутина в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр облцентра Валентин Демидов. Он рассказал, что вреда конструкции почти не было нанесено: «Приведем в порядок в ближайшее время».

По словам главы города, момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения. Он также уточнил, что запись отдали полиции, которая уже проводит следственно-разыскные мероприятия.

«Хочу отметить, что также камера зафиксировала машины, которые останавливались и пытались помочь. Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб»,— написал также господин Демидов.

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Мария Старикова