ФАС нашла нарушения на торгах по выбору подрядчика для оснащения интеллектуальной транспортной системы Липецкой агломерации

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Липецкой области признало обоснованной жалобу ПАО «Ростелеком» на конкурс по выбору подрядчика для внедрения интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Липецкой агломерации. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ранее компания сообщила, что могла бы победить на торгах, если бы ее заявку не отклонили. Она была готова выполнить работы за 48,8 млн руб. при начальной цене в 69,8 млн руб.

Комиссия по выбору подрядчика не нашла подтверждение указанной в заявке «Ростелекома» информации и признала ее недостоверной, однако такой вывод не должен был последовать, так как сведения не были опровергнуты, посчитали в УФАС. В связи с этим ведомство выдало комиссии представление об устранении нарушений и постановило передать материалы жалобы должностному лицу управления для возбуждения административного дела.

Решение может быть обжаловано в арбитражном суде региона в течение трех месяцев со дня его вынесения. Согласно порталу госзакупок, подрядчик для внедрения платформы на сегодня не определен. Идет работа комиссии.

Проведение конкурса также пытались обжаловать столичные ООО «Мегаинжсервис» и ООО «НПО Комплексные инженерные системы». Представители «Мегаинжсервис» посчитали, что в описании объекта закупки не определены состав и объем работ, а также некорректно указаны требования к необходимому программному обеспечению (ПО) и к квалификации участников. В «НПО Комплексные инженерные системы» были уверены, что управление дорог и транспорта Липецкой области как заказчик неправомерно обязывает участников получать подтверждение от разработчика программного обеспечения о совместимости ПО с ИТС, а также ограничивает количество участников торгов лишними требованиями. В липецком УФАС обе претензии признали необоснованными.

В марте московское ООО «Строй инвест проект» получило контракт на 55,3 млн руб. на проведение научных исследований внедрения ИТС в Липецкой агломерации, включающей облцентр, Елец, Грязи, федеральную трассу Р-119, межмуниципальные дороги региона и муниципальные дороги самой агломерации. Представить результаты исследования необходимо в течение 120 дней с момента заключения контракта. Сам договор при этом действует до 31 декабря 2023 года. Работы финансируются из областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». На торги подавал жалобу «Мегафон», посчитавший, что заказчик необоснованно объединил в один лот функционально и технологически не связанные между собой товары, а само техническое задание не соответствует требованиям ГОСТ. Однако антимонопольная служба признала претензию необоснованной.

Алина Морозова

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