«Ростелеком» обжаловал торги на внедрение платформы для интеллектуальной транспортной системы Липецкой агломерации

ПАО «Ростелеком» подало жалобу на конкурс по определению подрядчика для внедрения интеграционной платформы интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Липецкой агломерации. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 69,8 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет. Работы необходимо выполнить за 80 дней.

Претензия рассматривается ФАС, определение подрядчика приостановлено, хотя еще 12 сентября им было названо московское ООО «Прайм групп», не ставшее снижать начальную цену контракта. Согласно жалобе, «Ростелеком» не согласился с отклонением его заявки на участие в конкурсе и заявил, что мог бы стать победителем, выполнив работы за 48,8 млн руб.

Проведение конкурса также пытались обжаловать столичные ООО «Мегаинжсервис» и ООО «НПО Комплексные инженерные системы». Представители «Мегаинжсервис» посчитали, что в описании объекта закупки не определены состав и объем работ, а также некорректно указаны требования к необходимому программному обеспечению и к квалификации участников. В «НПО Комплексные инженерные системы» были уверены, что управление дорог и транспорта Липецкой области как заказчик неправомерно обязывает участников получать подтверждение от разработчика программного обеспечения о совместимости ПО с ИТС, а также ограничивает количество участников торгов лишними требованиями. ФАС признал обе претензии необоснованными.

В марте московское ООО «Строй инвест проект» получило контракт на 55,3 млн руб. на проведение научных исследований о внедрении ИТС в Липецкой агломерации, включающей облцентр, Елец, Грязи, федеральную трассу Р-119, межмуниципальные дороги региона и муниципальные дороги самой агломерации. Представить результаты исследования необходимо в течение 120 дней с момента заключения контракта. Сам договор при этом действует до 31 декабря 2023 года. Работы финансируются из областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». На торги подавал жалобу «Мегафон», посчитавший, что заказчик необоснованно объединил в один лот функционально и технологически не связанные между собой товары, а само техническое задание не соответствует требованиям ГОСТ. Однако ФАС признала претензию необоснованной.

О спорах при выборе подрядчика на создание ИТС Воронежской агломерации читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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