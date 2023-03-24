«Мегафону» не удалось оспорить итоги торгов по исследованию о внедрении транспортной системы Липецка

Управление Федеральной антимонопольной службы признало необоснованной жалобу ПАО «Мегафон» на торги по поиску подрядчика на проведение научных исследований, направленных на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Липецкой городской агломерации. По мнению компании, следует из документации, заказчик необоснованно объединил в один лот функционально и технологически не связанные между собой товары, а само техническое задание не соответствует требованиям ГОСТ.

Победителем торгов было признано московское ООО «Строй инвест проект». Власти уже заключили с ней контракт по максимальной цене — на 55,3 млн руб. На торги заявились еще три участника, их названия не раскрываются. Двое из них предложили провести исследования за 41,5 млн руб. (разница между ними составляет 1 руб.), еще один — за 35 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Строй инвест проект» зарегистрировано в Москве в августе 2005 года для деятельности по управлению компьютерным оборудованием. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 877,7 млн. Годом ранее показатели составляли 1,9 млрд и 507,1 млн. Гендиректором является Елена Моринова. Через столичное АО «Гринтех» 75% контролирует Станислав Самсонов, еще 25% напрямую принадлежит Андрею Морозову.

По собственным данным, корпорация «Строй инвест проект» является «ведущим российским холдингом, специализирующимся на разработке и реализации комплексных решений в сфере организации и безопасности дорожного движения, внедрении инновационных систем управления движением, повышении эффективности транспортной инфраструктуры». Всего у компании 2 тыс. реализованных проектов в 54 регионах.

По данным Rusprofile, «Строй инвест проект» получал контракт и в регионах Черноземья. В последние годы компания получила за разработку документов транспортного планирования в границах Орла и прилегающего Орловского округа — 21,5 млн руб., за исследования по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания в липецком Ельце — 7,3 млн, за аналогичные работы для Воронежской агломерации — 49,9 млн, за разработку документов транспортного планирования Липецкой области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 49,4 млн.

Результаты исследования о внедрении ИТС в Липецкой агломерации необходимо представить в течение 120 дней с момента заключения контракта. Сам договор действует до 31 декабря 2023 года. Финансировать работы будут из областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

О спорах при выборе подрядчика на создание ИТС Воронежской агломерации читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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