Чешская компания банкротит ООО «Порт Пермь»

Чешская компания Zanec Bon Repos, spol. s.r.o. обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании банкротом ООО «Порт Пермь». Свое требование Zanec Bon Repos, spol. s.r.o. обосновала имеющейся у ООО задолженностью перед ней в размере 476,7 тыс. евро, из которых 314,7 тыс. евро — основной долг, 158,9 тыс. евро — проценты, 177,3 тыс. евро — расходы по уплате госпошлины. Заявление иностранной компании оставлено без движения, так как подано с нарушениями. На их устранение заявителю дан срок до 25 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Порт Пермь» — дочерняя структура АО «Порт Пермь», вокруг приватизации имущества которого сейчас идут судебные споры. В 2015–2017 годах, когда АО контролировал проживавший в Чехии гражданин Великобритании Чарльз Батлер, ООО «Порт Пермь» получило от него три займа на общую сумму 283,4 тыс. евро и один заем от чешской компании Homeport s.r.o в размере 100 тыс. евро. Часть задолженности была погашена, право требования оставшегося долга и процентов в 2019 году перешло к Zanec Bon Repos, spol. s.r.o. В августе 2020 года компания через суд взыскала с ООО «Порт Пермь» задолженность по этим договорам займа и проценты в сумме 396,7 тыс. евро. Сейчас в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба ООО «Порт Пермь» на это решение, ближайшее заседание по делу назначено на 24 октября.