Прокуратура не смогла оспорить решение о приватизации имущества порта «Пермь»

Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, которым было разрешено выкупить объекты инфраструктуры пермского порта. Об этом говорится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Надзорный орган пытался оспорить судебный акт 2009 года, которым были удовлетворены требования ОАО «Порт Пермь» о признании незаконным решения Росимущества, отказавшего обществу в выкупе линий электропередач, трансформаторных подстанций и тепловых сетей. Прокуратура настаивала, что, вынося решение, суд не знал, что это имущество в итоге окажется в руках иностранцев.

Суд установил, что фактически контроль иностранных инвесторов над пермским портом был установлен в июле 2010 года, тогда как оспариваемое решение было вынесено 22 июня 2009 года. Таким образом, обстоятельство, на которое ссылается прокуратура, возникло уже после принятия спорного решения.

АО «Порт Пермь» (правопреемник одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2022 года АО отчиталось о доходе свыше 183,2 млн руб., чистый убыток общества составил 10,7 млн руб.

До 2007 года этим активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% акций было истребовано в пользу государства, а в этом году постановлением правительства РФ АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации.