Более 57 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за АЧС

В Краснодарском крае из-за распространения африканской чумы уничтожат более 57 тыс. свиней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

22 сентября очередной очаг АЧС выявили в Ленинградском районе на свинотоварной ферме АО «Ленинградское». Угрожаемой зоной определили 10 км, зоной наблюдения — 50 км. На предприятии установили карантин. На ферме уничтожат все поголовье — более 7 тыс. животных.

Первую вспышку АЧС на Кубани выявили 3 сентября на свинотоварных фермах «Импульс» хутора Большая Лопатина. Всего заразившихся животных нашли в Кущевском, Брюховецком, Крыловском и Калининском районах.

Позже инфицированные полуфабрикаты из свинины нашли в распределительном центре «Новороссийск» фирмы «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева, в столовой станицы Еремизино-Борисовская, а также в магазинах Краснодара и Тимашевска. 22 сентября карантин сняли в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах.

Татьяна Ручкина

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