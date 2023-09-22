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В Ленинградском районе нашли новый очаг АЧС

В Ленинградском районе в свинотоварной ферме АО «Ленинградское» выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщает департамент ветеринарии Краснодарского края.

Поголовье фермы будет изъято и уничтожено. Угрожаемой зоной определили 10 км, зоной наблюдения — 50 км. Очаг был локализован, на месте установлен карантин. Там выставили шесть контрольно-пропускных постов. Специалисты госветслужбы обходят подворья жителей на предмет наличие свиней.

При этом, как сообщили в ведомстве, на четырех инфицированных объектах в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах карантин был отменен. Ранее больных животных выявили на свинотоварных фермах «Импульс», ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское», СТФ бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и в свиноводческом комплексе «Делимит» АО «Кубанский бекон».

Татьяна Ручкина

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