На кубанской ферме уничтожат более 7 тысяч свиней из-за АЧС

В АО «Ленинградское», на территории которого выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), уничтожат все поголовье — более 7 тыс. свиней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Очаг АЧС в свинотоварной ферме АО «Ленинградское» выявили на прошлой неделе. Угрожаемой зоной определили 10 км, зоной наблюдения — 50 км. Очаг локализовали и на месте установили карантин.

Первый очаг АЧС на Кубани выявили 3 сентября на свинотоварных фермах «Импульс» в Кущевском районе. Через два дня АЧС нашли в бригаде 5 ЗАО «Победа» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. В этих двух предприятиях уничтожат более 11 тыс. животных. Позже вирус нашли на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» (не связано с Агрохолдингом «Степь») ЗАО «Новосергиевское», в торговых точках Краснодара и Тимашевска.

Татьяна Ручкина

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