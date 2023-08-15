Губернатор Куйвашев поручил мэру Первоуральска проконтролировать качество питьевой воды

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска Игорю Кабцу проконтролировать качество питьевой воды. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, такое поручение глава региона дал во время рабочей поездки.
По словам Игоря Кабца, проблемы с качеством водоснабжения в Первоуральске возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды. Это связано с аномально жаркой погодой. «Мы организовали подвоз воды, снизили цену на питьевую воду в водоматах. Сейчас количество заявлений с жалобами на качество воды уменьшилось в разы. Дальше рассматриваем все варианты, как пополнять наши запасы»,— отметил Игорь Кабец.
Евгений Куйвашев поручил Игорю Кабцу лично пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли помощь. «И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет»,— добавил губернатор.
Напомним, прокуратура региона проверит загрязненные воды Первоуральска после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских. По результатам проверки ведомство даст оценку возможным нарушениям федерального законодательства в сфере ЖКХ.