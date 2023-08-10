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Прокуратура проверит грязную воду Первоуральска после обращения депутата Госдумы

Прокуратура Свердловской области проверит загрязненные воды Первоуральска (Свердловская область) после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Местный водоканал модернизировал насосно-фильтровальную станцию. Запустил ее в конце прошлого года. На работы потратил более 600 млн руб., практически половина от суммы — средства областного бюджета. А толку, похоже, нет»,— сообщил Андрей Альшевских. По его словам, он получил около шести жалоб жителей на поступление грязной воды с неприятным запахом в квартиры города.

Как ответили господину Альшевских в прокуратуре региона, ведомство даст оценку возможным нарушениям федерального законодательства в сфере ЖКХ.

Напомним, в российских реках, озерах и прудах в 2022 году выявили 2,47 тыс. случаев высоких и экстремально высоких загрязнений, что на 9% превышает показатели предыдущего года. Наибольшее число загрязнений (26% от общего числа инцидентов по стране) фиксировались в Свердловской области.

Полина Хабарова

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