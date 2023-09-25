В Ярославской области за месяц дизельное топливо подорожало на 3 рубля

В Ярославской области в период с 14 августа по 18 сентября на 1-3 рубля выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные «Ярославльстата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более всего за прошедший месяц подорожало дизельное топливо: по данным на 14 августа, его средняя цена за литр составляла 57,77 руб., к 18 сентября она выросла до 60,76 руб. Также за последний месяц цены значительно выросли на бензин АИ-98: повысилась средняя цена с 61,55 до 64,04 руб.

Бензин АИ-95 в среднем подорожал менее чем на рубль за последний месяц: с 51,86 до 52,53 руб. Менее всего цена выросла на АИ-92: с 48,13 до 48,93 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области антимонопольная служба проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз.

Алла Чижова