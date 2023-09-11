В Ярославской области УФАС проверит цены на бензин

В Ярославской области антимонопольная служба проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Ярославльстата, цены на бензин за последние три месяца в регионе значительно выросли: средняя цена за литр АИ-92 выросла с 46,53 руб. до 48,71 руб., за АИ-95 — с 50,01 до 52,27 руб., за АИ-98 — с 59,56 до 63,54 руб., за дизельное топливо — с 57,30 до 59,40 руб.

Центральный аппарат ФАС направил поручение региональному управлению после мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов. Теперь управление проверит экономическую обоснованность стоимости топлива с нефтебаз и другие составляющие, которые включаются в конечные цены.

«Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования»,— говорится в сообщении регионального УФАС.

Алла Чижова